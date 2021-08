DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen zaterdag en maandag is uit twee kranen 600 liter diesel gestolen. De kranen stonden op dat moment aan de Emmelner Straße in Haren. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Surwold

Tussen zaterdag en maandag is bij een container aan het Querkanal in Surwold ingebroken. Er werd metaal en een muziekapparaat gestolen.

Meppen

Tussen vrijdag en maandag is bij een bedrijf aan de Grecostraße in Meppen diverse computer hardware gestolen. De schade wordt op 4.700 euro geschat.

Inbrekers bezochten tussen zaterdag en maandag ook een cafetaria aan de Fürstenbergstraße in Meppen. Ze kwamen binnen door een deur te forceren. De buit bestond uit een gering bedrag aan contant geld en twee pakketten hot-dog broodjes. De schade bedraagt 100 euro.

Al sinds eind mei wordt de 27 jarige Andrea Gröning uit Meppen vermist (zie foto). Hoewel er in de tussentijd wel regelmatig contact met de vrouw is geweest is het niet bekend waar zij is. Tips kunnen worden doorgegeven aan de politie Meppen 0049 (0)59311 9490.

Sögel

Tussen 14 en 23 augustus is ingebroken bij een kiosk aan de Rothenbacher Weg in Sögel. Er werd voor meerdere honderden euro’s aan contant geld gestolen.

Gistermiddag is bij het filiaal van de Sparkasse aan de Am Markt in Sögel een 83 jarige vrouw van haar portemonnee beroofd. De zeer jonge dader ging er op een fiets in de richting van de kerk vandoor. De jongen had kort blond haar en was gekleed in een korte broek en rood t shirt.

Lingen

Tussen 24 maart en 9 april zijn in Emsland en Grafschaft Bentheim 17 inbraken gepleegd. De politie heeft beelden vrijgegeven van de daders en hoopt zo de inbrekers op het spoor te komen. De inbraken vonden met namen bij hotels, pensions en verpleeghuizen plaats. De buit bestond voor duizenden euro’s uit o.a. kluizen, tabakswaren, televisies en contant geld. Tips kunnen doorgegeven worden aan de politie Lingen 0049 (0) (591)870

Papenburg

Op de Russellstraße in Papenburg is maandagmiddag om kwart over vijf een zwarte SUV tegen de buitenspiegel van een grijze Audi A4 gereden. Hierbij raakte de buitenspiegel van de Audi beschadigd. De bestuurder van de SUV is doorgereden. De schade bedraagt 250 euro.