Kunst & GO-tuur bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke dinsdagavond te horen bij Radio Westerwolde. Het wordt gepresenteerd door Betsie Beishuizen.

In het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke week aandacht voor kunst en cultuur in de gemeente Oldambt én de gemeente Westerwolde. Met o.a. reportages, studiogasten, vaste columnisten ( Ria Brouwer, Willem Hemmen en Jep Riedstra), verhalen over de natuur door Frits Alma, de culturele agenda, cultuurnieuws, ‘Uit in De Klinker’ met Marijke de Vries van het Cultuurhuis, exposities & tentoonstellingen in beide gemeentes; omlijst met mooie muziek.

In het 1e uur:

* Cultuurnieuws. Een reportage over het locatie theater collectief Tijdreizigers dat afgelopen maand een voorstelling gaf bij Hongerige Wolf. Wij waren erbij. We spraken met theatermaker en lid van de Tijdreizigers, Marco Bonisimo én theaterprogrammeur van Festival Hongerige Wolf, Joelie Stork.

* Marijke de vries van Cultuurhuis de Klinker komt langs in de studio.

* Exposities en tentoonstellingen in en rond Oldambt.



In het 2e uur:

* Oldambt Klassiek, een column van Marianne Kruijswijk. Dit keer gaat het over Jacobus Kraandijk die een wandeling door het Oldambt maakte.

* Een Juweeltje van Jan Rot.

* Willem Hemmen met zijn muzikale column ‘Willem Weer’. Dit keer 3 liedjes van The Velvet Underground.

* De culturele agenda.



Techniek: Hemmo Poppen

Samenstelling & presentatie: Betsie Beishuizen



Ons programma is te horen op:

* dinsdagavond, van 18.00 – 20.00 uur bij Radio Westerwolde

* donderdagavond, van 19.00 – 21.00 uur én in de herhaling op zondagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur bij rtv-GO