Mooie Muur 4 Stadskanaal gebaseerd op Japanse mythologie

STADSKANAAL – Voor de vierde Mooie Muur ontvangen we een veelbelovend internationaal talent. Haar kleurrijke muurschilderingen zijn te bewonderen van Dubai tot Lissabon. Haar naam is Kitsune Jolene (Jolien de Waele) en ze woont in Gent (België). Kitsune Jolene is de tweede internationale street artist die de koffers pakt en richting Stadskanaal gaat. Op 26 augustus gaat ze van start met haar Mooie Muur op de derde flat, zijde Europalaan.

De Mooie Muren zijn onderdeel van het grootse kunstproject Street Art Stadskanaal. De organisatie achter dit kunstproject is KunstwerkT Stadskanaal.”Dichterbij kunnen we kunst van deze grootte niet bij de mensen brengen”, aldus Harma de Roo één van de initiatiefnemers. Het project van KunstwerkT wordt breed gedragen door de ondernemers in Stadskanaal. KunstwerkT wordt namelijk gesteund met sponsoring en materialen. Zonder deze sponsoren is er geen Street Art.

Dit kunstproject vloeit direct voort uit het kunstproject in de sloopflat De Renne in 2020. Blikvanger van dat project was een 30 meter hoge muurschildering op één van de zijgevels.

Er is veel belangstelling en interesse voor de neergezette prestaties ook buiten de regio van Stadskanaal. KunstwerkT Stadskanaal gaat daarom binnenkort haar naam deels vervangen, omdat KunstwerkT een breder gebied binnen NederLand wil bedienen. De nieuwe naam sluit beter aan bij deze ambities van KunstwerkT. “De focus blijft zeker op Stadskanaal, hier is het allemaal begonnen, dit blijft onze thuisbasis,” volgens De Roo.

Dagdromen om vooruit te komen.

De stijl van Kitsune Jolene is te herkennen als gesatureerd (verzadigd) kleurgebruik met de kleur roze als vaste constante. Deze street artist staat dicht bij haar omgeving en dit is terug te zien in haar kunstwerken waarin portretten van vrouwen en natuur en dieren centraal staan.

Haar artiestennaam Kitsune Jolene is afgeleid vanuit het Japans waar kitsune ‘vos’ betekend. In de mythologische verhalen worden vossen vaak geportretteerd als intelligente wezens met magische krachten en kunnen ze een menselijke gedaante aannemen. Ze laat ons nog even in spanning wachten want het ontwerp wil Kitsune Jolene niet van te voren delen met het grote publiek. “Maar het ontwerp gaat over een verhaal uit de Japanse mythologie,” vertelt De Roo. “Laat je daarom verrassen en kom gewoon langs om te kijken!”

De vordering van het kunstwerk zijn dagelijks te zien van 26 augustus tot en met 3 september.

Voor meer informatie bezoek de website https://kunstwerktstadskanaal.nl

De foto hieronder is niet het ontwerp, maar een foto van werk van Kitsune Jolene gemaakt in Portugal. Foto is uit collectie van Kitsune.

