Politie zoekt getuigen van mishandeling Oude Pekela

OUDE PEKELA – De politie is op zoek naar getuigen van mishandeling in Oude Pekela.

Op zondag 22 augustus 2021 heeft er omstreeks 19.30 uur een mishandeling plaats gevonden aan de Industrieweg-Oost te Oude Pekela. Hierbij is het slachtoffer hard in zijn gezicht geslagen, waarna de verdachte is weggerend.

Bent u getuige geweest van deze mishandeling of heeft u iets anders verdachts rond dit tijdstip gezien in de omgeving van de Industrieweg-Oost, dan komt de politie graag met u in contact. U kunt bellen met 0900-8844 of meld misdaad anoniem 0900-7000

Bron: Politie Ommelanden Midden