Stichting Noah4All laat glimlach terugkomen op gezicht van terminaal zieken die werkzaam waren in de transportsector

TER APEL, VOORSCHOTEN – Stichting Noah4All wil een glimlach laten verschijnen op het gezicht van terminaal zieke mensen die werkzaam waren in de transportsector. Zaterdag was het de beurt aan Ruud uit Ter Apel.

Stichting Noah4All wil een leuke dag organiseren voor terminaal zieke die werkzaam waren in de transportsector. Samen met familie en oud-collega’s nog even in de truck een rondje maken en bijvoorbeeld een kop koffie met een broodje halen in zijn of haar favoriete truckstop.

Een ongeneselijke ziekte betekent ook een isolement, weggetrokken uit de maatschappij waarin je werkzaam was. Het missen van je werk en je collega’s die je weinig of niet meer ziet maakt het proces van ziek zijn nog erger. Noah4All probeert dat isolement te doorbreken en de betrokkenen zo weer terug te brengen naar het moment van actieve dienst, samen met collega’s, familie en vrienden, al is het maar voor één dag. Het team van Noah4All legt deze bijzondere dag op beeld vast, zodat iedereen een prachtige herinnering heeft.

Die prachtige wens kan zeker een verlichting geven voor de toekomst die voor hen niet al te rooskleurig is. Noah4All wil iedereen uit de doelgroep deze specifieke beleving geven. Dit willen ze graag doen met een eigen truck, die ook geschikt kan worden gemaakt om passagiers in een rolstoel of op een brancard te vervoeren. Om dit te realiseren verkoopt de stichting knuffels (Taggo’s). Ook is het mogelijk het initiatief financieel te steunen. Kijk daarvoor HIER.

Afgelopen zaterdag werd voor Ruud uit Ter Apel een onvergetelijke dag georganiseerd. Vijftien trucks verzamelden zich aan de Loodsweg in Ter Apelkanaal. Ruud werd door een van zijn vroegere collega’s van transportbedrijf Teuben bij zijn woonadres in Agodorp opgehaald voor een toeristische rit. In konvooi reden ze naar wegrestaurant De Raket in Rogat bij Meppel. Daar werd de dag afgesloten met een gezellig etentje met familie, vrienden en collega’s.

Foto’s: Janet en Stichting Noahk4All