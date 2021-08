Tweede Kamerlid Wieke Paulusma bezoekt Treant-locatie De Horst in Emmen

EMMEN – Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66) bracht op maandag 23 augustus een werkbezoek aan Treant Zorggroep. Paulusma bezocht woonzorgcentrum De Horst in Emmen, één van de zeventien woonzorglocaties die Treant Zorggroep telt, naast de drie ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.

In gesprek

Paulusma ging (coronaproof) in gesprek met verschillende medewerkers en bewoners, werd rondgeleid op de locatie en bracht op gepaste afstand een bezoek aan de speciaal ingerichte corona-afdeling van woonzorgcentrum De Horst in Emmen.

Wieke Paulusma: “Indrukwekkend om te zien hoeveel werk hier is verzet. Amper anderhalf jaar geleden werd Nederland verrast door het coronavirus. Er was nog veel onzeker en onduidelijk, maar zorgprofessionals in het hele land stonden gelijk paraat om mensen te helpen die besmet waren geraakt. Uit eigen ervaring, ook ik heb thuis corona gehad, weet ik hoe belangrijk dat is. Die zorg en aandacht zag ik vandaag ook terug bij de medewerkers die ik hier ontmoette. Ik heb veel respect voor hun werk. Zij hebben zich met hart en ziel ingezet voor de gezondheid van anderen en een belangrijke rol in de regio gespeeld.”

Centrum voor complexe zorg De Horst

Binnen de ouderenzorg van Treant is woonzorgcentrum De Horst één van de twee expertisecentra voor de meest complexe zorg die Treant biedt. Hier worden gespecialiseerde vormen van ouderenzorg geleverd, altijd in combinatie met behandeling. Binnen De Horst wordt zorg gegeven waarbij een combinatie van sociale, lichamelijke, psychische en functionele problematiek een rol speelt. De gespecialiseerde kennis op het gebied van ouderenrevalidatie en –herstel, maakte De Horst daarom ook bij uitstek geschikt om als coronacentrum te fungeren.

Treant grote rol in coronazorg

De speciaal ingerichte corona-verpleegafdeling van het woonzorgcentrum, vervulde sinds de komst van corona een cruciale regiofunctie voor opvang van cliënten van de Treant-locaties, maar ook voor verschillende zorgorganisaties in de regio die met een corona-uitbraak kampten. Door de intensieve samenwerking tussen ziekenhuislocatie Scheper en De Horst heeft Treant Zorggroep een grote rol gespeeld in de coronazorg. Ook nu is De Horst nog steeds het regionale coronacentrum waar corona-patiënten kunnen herstellen. Gelukkig is het aantal patiënten enorm afgenomen, maar ook de komende tijd blijven bedden beschikbaar.



Op de foto: Tweede Kamerlid Wieke Paulusma met een bewoner van de Horst. Fotograaf: Bianca Verhoef

Ingezonden