Vrolijke Sonates van de 18e Eeuw in de Magnuskerk van Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zondag 12 september 2021 om 16.00 uur geven Winfried Dahlke en Darija Schneiderova weer een op het Snitger & Freijtag-orgel uit 1797 in de Magnuskerk in Bellingwolde. Op het programma staat gevarieerde orgelmuziek uit de baroktijd en gevoelige werken van Dieterich Buxtehude, Carl Philipp Emanuel Bach en Iberische componisten uit de 18e eeuw.

In de speelse sonates van Portugese en Spaanse componisten en in de sonates van Carl Philipp Emanuel Bach komt de klank van het orgel bij uitstek tot zijn recht in het samenspel van de klavieren en de registraties. Ook voor de muziek van Buxtehude (Praeludium in F groot en Ciacona in C klein) biedt het orgel de karakteristieke stemmen voor een interpretatie in overeenstemming met de stijl.

Darija Schneiderova studeerde orgel als hoofdvak en piano en klavecimbel als bijvak aan het Rimsky-Korsakov College in St. Petersburg, aan de Gnessin Muziekacademie in Moskou en aan de Hochschule für Künste Bremen. Winfried Dahlke studeerde theologie in Göttingen en kerkmuziek (A-examen, aanvullende artistieke studie orgel) in Bremen. Hij is werkzaam voor de orgelcultuur als LKMD (regionale kerkmuziekdirecteur) van de Ev.-ref. kerk, als directeur van het Organeum, orgelrevisor van de Ev.-luth. Sprengel Ostfriesland-Ems en als organist van de Grote Kerk van Leer.

Het Bellingwolder orgel wordt beschouwd als het laatste Schnitger-orgel. Het werd in 1797 gebouwd door Arp Schnitger’s kleinzoon Frans Caspar en zijn compagnon Heinrich Hermann Freytag. Het instrument is een van de best bewaarde monumentale orgels in het Eems-Dollardgebied. Het geeft een onvergelijkbare expressiviteit aan de muziek van de 17e en 18e eeuw.

In twee bouwfasen werd het orgel recentelijk schoongemaakt en werden de bewegende delen gerestaureerd. Tevens is de oorspronkelijke windvoorziening hersteld. Verder is de oorspronkelijke kleurstelling met vergulding weer opnieuw aangebracht. De artistieke vormgeving van de 18e eeuw is weer helemaal terug. Ook het interieur van de gotische Magnuskerk is gerenoveerd. Het unieke samenspel van ruimte en instrument is weer in al zijn schoonheid te zien.

De concerten in Bellingwolde krijgen hun bijzondere sfeer door de gastvrijheid van de gemeente, die u in de pauze uitnodigt voor thee of koffie (indien mogelijk ivm corona). In de kleine gotische kerk met zijn originele gewelven en goede akoestiek, heeft het publiek zicht op het prachtige orgel.

De toegang tot het concert bedraagt 7 euro. Het concert komt voort uit een jarenlange samenwerking tussen het Organeum en de gemeente Bellingwolde. U kunt zich voor het concert aanmelden via de mail op: hensen.ellen@hetnet.nl of telefonisch op 06-23741844

