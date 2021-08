BURENDAG BIJ ‘’DE BRUG’’

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 25 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | NOORDENWIND LAAT ZICH GELDEN

Het wordt langzaam minder mooi dan de laatste dagen want er is vanochtend nog vrij veel zon met wat laaghangende bewolking, maar vanmiddag raakt het geheel bewolkt. En vanavond is er ook kans op een drup regen. Daarbij draait de wind bij naar het noordwesten en wordt windkracht 3 tot 4. De temperatuur klimt nog naar een graad of 20.

Morgen is er de hele dag een matige noord-noordwestenwind. Daarmee wordt het een licht wisselende dag met dan weer veel bewolking en plaatselijk een buitje, en dan weer mooie opklaringen. Het is niet koud maar ook niet echt warm: het maximum is ook morgen ongeveer 20 graden.

Na morgen is het meestal bewolkt en vooral op de vrijdag en zaterdag is er kans op wat regen. Bij de noordenwind wordt het dan hooguit 18 of 19 graden. Zondag en begin volgende week is het overwegend droog met meer opklaringen, maar met een graad of 20 wordt het ook dan niet echt warm.