Kinderopvang KiWi opent een nieuwe speciale BSO de Maki’s

WINSCHOTEN – Kinderopvang KiWi opent in Winschoten een nieuwe speciale BSO de Maki’s.

De Maki’s vindt het belangrijk dat kinderen van 8 t/m 12 jaar voorbereid worden op de toekomst in de wereld van media, robotica, programmeren, techniek, wetenschap en alles wat hier mee te maken heeft. Wij bieden een specifieke BSO voor kinderen die hier behoefte aan hebben en bijvoorbeeld thuis ook geïnteresseerd zijn in dit gebied.

Waarom speciaal aandacht voor deze onderwerpen?

Computers, iPads, gamen, robotica, social media; al deze termen zijn niet meer weg te denken tegenwoordig, het is genormaliseerd en kinderen groeien hier mee op. Maar hoe ga je veilig en bewust om met alle materialen die hier bij horen en hoe werkt het eigenlijk? Dat alles leren wij de kinderen bij BSO de Maki’s. De kinderen krijgen een kijkje in de grote wereld van multimedia. Zo leren we de kinderen progammeren met behulp van robots, gaan we onderzoeken hoe een 3d-printer werkt en printen we ons eigen ontworpen materialen en game characters, krijgen de kinderen mini-cursussen in de wereld van fotografie en videografie met als kers op de taart fotowedstrijden waar verschillende onderwerpen en uitstapjes aan bod komen, ook houden we ons bezig met techniek m.b.v. materialen van Make-do en Makey Makey (Google dat maar eens!)

Wij vinden het belangrijk dat kinderen voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan.

De komende 3 maanden gaan we bezig met het Thema “Winschoten” waarin de kinderen leren fotograferen in de stad opeenvolgend met het namaken van de stad in Minecraft. Als kers op de taart kunnen we deze stad in Minecraft bekijken in Virtual Reality.

Ingezonden