Zaterdag 11 september 2021: kunstmanifestatie Wonderful GROMM

GRONINGEN, APPINGEDAM, DELFZIJL – Met een busreis langs hemelbestormende kunstinstallaties in Groningen, Appingedam en Delfzijl wordt zaterdag 11 september gevierd dat 30 jaar geleden 5 paviljoens in de binnenstad van Groningen werden geplaatst. De reden toen, in 1990, was het 950-jarig bestaan van de stad. De eigenzinnige paviljoens werden ontworpen door wereldwijd geprezen architecten als Rem Koolhaas, Zaha Hadid en Bernard Tschumi.



30-jarig lustrum kunstpaviljoens

Het Tschumipaviljoen op het Hereplein in Groningen wordt nog altijd gebruikt als ruimte voor kunstinstallaties. Maar twee andere paviljoens zwermden uit over de provincie: het paviljoen van de Iraaks-Britse architect Zaha Hadid verhuisde naar Appingedam, en dat van de Oostenrijkers Coop Himmelblau naar Delfzijl. Op het Emmaplein in Groningen staat bovendien nog steeds de glamoureuze bushalte van Rem Koolhaas.



Op en rond de paviljoens zullen op zaterdag 11 september installaties en performances te zien zijn van de kunstenaars Raumlabour, Lambert Kamps, Ewa Doroszenko, Niklas Roy, Paula Biemans, Jorien Ketelaar en Luc Ex.



Gratis busreis zaterdag 11 september

Zaterdag 11 september rijden er vier bussen, waarvoor een beperkt aantal tickets gratis beschikbaar is. De opstapplaatsen voor de busreis zijn het Hereplein in Groningen en Seaports in Delfzijl. De bussen vertrekken om 10:00 uur en 13:15 uur.

Op de bussen gaan verhalenvertellers Rense Sinkgraven en Lilian Zielstra mee. Beiden voormalig stadsdichters van Groningen. Tijdens de tocht worden reisgidsen met artikelen en essays uitgedeeld.



Eén thema vormt het kloppend hart van de dag: de waterstofrevolutie in het Groninger landschap. Waterstof is de energiebron van de toekomst en wordt juist in Groningen straks massaal opgewekt. Kunnen kunstenaars die waterstofrevolutie ervaarbaar maken? Maar ook: welke visuele impact zal waterstof straks op het landschap hebben?



Voor boekingen en meer informatie: www.wonderfulgromm.nl.

Tickets via: www.vanplan.nl/uitje/wonderful-gromm-tschumipaviljoen-groningen-39572110

Ingezonden