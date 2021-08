Automobilist na ongeval op de N366 aangehouden

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 26 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BUI EN WAT ZON | KOMENDE DAGEN REGENACHTIG

Met een zwakke tot matige noordelijke wind wordt vandaag onstabiele lucht aangevoerd. Dat geeft een wisseling van bewolking en soms brede opklaringen. Een zwak front is dan wel gepasseerd naar het zuiden, maar er blijft toch ook kans op een paar regenbuien. Veel wind is er vanochtend niet, maar vanmiddag en vanavond komt er windkracht 3 tot 4 te staan. Het is in de opklaringen nog redelijk voor wat betreft de temperatuur, want die komt uit op ongeveer 19 graden.

Vanavond is het droog en dan ziet het er goed uit, maar vannacht en morgen dient zich een bewolkte fase aan, met regelmatig regen of motregen, en middagtemperatuur van maar 17 of 18 graden.

Dat wordt dus herfstachtig, en ook het weekend staat er niet best op. Vaak is het dan bewolkt met maar weinig zon, en van tijd tot tijd komt er een bui voorbij. Wel komt de temperatuur een beetje uit het dal want het wordt zaterdag- en zondagmiddag zo’n 20 graden.

Na het weekend blijft het nog een paar dagen wisselvallig, met kans op enkele buien en een noordenwind.