Drentsche Aa estafettewandeling

SCHOONLOO – Zondag 12 september 2021 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een gidsenestafette in de omgeving van Schoonloo. Om 10.00 uur start de tocht op de openbare parkeerplaats in Schoonloo aan de Brinkakkers (coördinaten 52.905363 6.703447). De wandeling is 16 kilometer lang en zal ongeveer 5 tot 6 uur duren. Als u van een stevige wandeling houdt dan mag u deze excursie niet missen.

Drie Nationaal Park gidsen begeleiden delen van de tocht door het zeer afwisselende landschap tussen Schoonloo en Elp. Bossen en heidevelden worden afgewisseld door weiden en akkers, dooraderd door de Elperstroom. De gidsen besteden aan al deze landschapselementen, vanuit hun specifieke kennis, aandacht. Ze leggen bijzondere verbanden uit tussen bijvoorbeeld de waterhuishouding in het gebied en het ontstane landschap. Ook de verschillende soorten bossen, die de route doorkruist, worden toegelicht.

Afgelopen zomer was natter dan de voorgaande edities. Dat betekent, dat de excursieroute hier en daar erg nat kan zijn. Hoge waterdichte wandelschoenen of laarzen zijn daarom een must. Honden worden niet toegelaten. Onderweg wordt gestopt voor de lunch. Deze moet u zelf meenemen. Houdt u, gezien de duur van de wandeling, rekening met alle weersomstandigheden en zorg voor voldoende drinken onderweg.

We eindigen de excursie weer in Schoonloo. Er zijn aan deze excursie geen kosten verbonden. Na afloop van de excursie vragen we om een vrijwillige bijdrage voor het gebiedsfonds Drentsche Aa.

Aanmelden is verplicht. Aanmelden kan door op www.drentscheaa.nl in de agenda deze activiteit te selecteren. Het maximum aantal deelnemers is 10 personen.

Ingezonden