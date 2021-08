DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Dinsdagmiddag is om één uur op de B436 in Weener een 58 jarige motorrijder uit die plaats aangereden. Hij werd op de rotonde over het hoofd gezien door een 56 jarige plaatsgenoot. Beide betrokkenen bleven ongedeerd. Zowel de auto als de motorfiets raakte ernstig beschadigd.

Op 21 augustus bood een 56 jarige man uit Rheiderland op een verkoopsite diverse computeronderdelen te koop aan. Een geïnteresseerde stuurde hem een via social media een bericht, waarin hij vermeldde het overeengekomen bedrag te willen overmaken. De verkoper ontving vervolgens een link waarop hij zijn bankgegevens moest invullen. In plaats van een bedrag te ontvangen werd een bedrag van vier cijfers van zijn rekening afgeschreven. De benadeelde wist de volgende geplande incasso’s stop te zetten. Er is aangifte gedaan.

Lähden

Woensdagavond raakte in een kachel in een woonkamer van een woning aan de Westend in Lähden door nog onbekende oorzaak een gasfles in brand. De bewoners slaagden er in de gasfles naar de tuin, met daarin een carport, te brengen. Ze bleven ongedeerd. Bij de brand raakte de carport beschadigd.

Meppen

Vanmorgen is op een parkeerplaats aan de Propst-Busch in Meppen een BMW aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan. De schade wordt op 2.000 euro geschat.

Om kwart voor negen vanmorgen is bij een ongeval op de Haselünner Straße in Meppen een 22 jarige fietser gewond geraakt. Het slachtoffer moest sterk remmen toen een bestuurder van een witte bestelbus zonder op het tegemoetkomend verkeer te letten een geparkeerde auto passeerde. De fietser kwam hierbij ten val. De bestuurder van de bestelbus is doorgereden.