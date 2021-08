Man overvallen in woning Winschoten; politie zoekt getuigen

WINSCHOTEN – Een 81-jarige man is woensdagavond 25 augustus in zijn woning aan de M.A. de Ruyterlaan overvallen door een nog onbekende man. Het slachtoffer is bedreigd met een wapen en de verdachte ging er na de overval te voet vandoor. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer deed tegen 20.00 uur de deur open voor een man, die zei het slachtoffer te kennen. Deze man stapte na het openen van de deur, direct de woning binnen en bedreigde het slachtoffer met een wapen. De verdachte maakte een geldbedrag buit. Na de overval ging de verdachte er te voet vandoor. Het slachtoffer is na de overval gecontroleerd door ambulancepersoneel en hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis.

Signalement verdachte

Het slachtoffer alarmeerde direct na de overval de politie. Op basis van het signalement is er gisteravond een Burgernetmelding uitgegaan. De verdachte droeg op het moment van de overval een zwarte broek en jas, een zwarte muts. Ook had hij zwarte gezichtsbedekking voor zijn neus en mond zodat alleen zijn ogen zichtbaar waren. Hij had een zwarte rugzak bij zich. De verdachte is ongeveer 1,75 meter lang en heeft bruine ogen.

Getuigen gezocht

De politie is gisteravond direct een onderzoek begonnen. Er zijn enkele getuigen gehoord en ook is er een buurtonderzoek gestart. De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de woningoverval in de M.A. de Ruyterlaan in Winschoten. Mogelijk heeft u belangrijke informatie voor ons of beschikt u over camerabeelden uit de omgeving die de politie kan helpen bij het onderzoek.

Heeft u informatie die u nog niet met ons heeft gedeeld? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.