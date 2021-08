Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Sellingen-Ter Borg

SELLINGEN, TER BORG – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Sellingen, Ter Borg. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Belevingswandeling Sellingen e.o. en in Ter Borg over de heidevelden.

Vandaag (wo 25-08-2021) op pad met veel wandelaars met keuze uit wandelroutes 8-10 en 12 km door de prachtige en bosrijke omgeving van Sellingen. We hadden geluk met het weer deze morgen, zomers. Door de vele regenval de laatste dagen staat de heide prachtig in de bloei. Ook komen de eerste paddenstoelen al weer tevoorschijn.

Startpunt van de route: Restaurant de Ruiten AA of wel genoemd de camping de Bronzen Eik.



Route: Start parkeerplaats Dennenweg 1a Sellingen – langs de meandering richting zuidelijke route.

Langs de heidevelden/bos Ter Borg – IJsbaan – Ter Walslage – bosje Zuidvelde (toekomstig natuurbegraafplaats) – over de Zuidveldsluis (ruiten A a kanaal) – langs de helofytenvelden – Holle Beetse – Vennekampen terug naar het begint punt.



Bezienswaardigheden onderweg:

Theater van de Natuur:

Een klein theater en een magische heide.

Beklim de trap naar het Theater van de Natuur en laat je verrassen door de gedichten op de treden. Eenmaal boven kun je het theater ronddraaien en kijk je 360 graden om je heen. Van bovenaf heb je een mooi uitzicht op de Ruiten Aa en het bos van Sellingen



De Ruiten AA:

De Ruiten Aa wordt voor het eerst in 1327 vermeld als Ruetna. De naam zou verbonden moeten worden met Gronings (Nedersaksisch) roet, ruut, dat ‘onkruid’ betekent. Anderen denken eerder aan een Protogermaans woord *rûh-itha, dat ‘ruigte, struikgewas, onkruid (met name waterplanten als riet en biezen)’ zou betekenen. De beek stroomt bij Ter Apel de provincie binnen. Dan heet hij nog de Runde, vervolgens wordt het de Bosbeek en midden in de Ter Apeler bossen wordt het de Ruiten Aa. De beek slingert zo’n 30 km. naar het noorden om in Wessinghuizen, ten zuiden van Wedde, samen met de Mussel Aa uit te monden in de

Westerwoldse Aa. De lengte is 125 km.

De Ruiten Aa heeft zijn oude kronkelende loop terug. Vaste stuwen werden vervangen door bodemvallen zodat vissen een vrije doorgang krijgen. In het stroomgebied werd de waterhuishouding verbeterd. Er werden maatregelingen genomen om het water in de het dal van de Ruiten Aa langer vast te houden, zodat het in natte periodes langer duurt voordat het water afstroomt naar de Dollard. De natuur krijgt kansen om te ontwikkelen. Tegelijkertijd komen er wandel -en fietspaden en zijn er voor de landbouw in het omliggende gebied mogelijkheden. Dit gebied, Ruiten Aa is een pareltje in het Groningse landschap. Ter Borg: eens een keer van een andere kant gezien, een ander gezicht op de monumentale panden aldaar. Dan gewoon door over de Borgerweg.

Ter Walslage: Door de beek te laten maenderen wordt de natuur versterkt en kunnen vissen van en naar hun paaiplaats. Je komt er koeien van het Franse ras Charolais op de biologische weiden tegen.

Helofytenveld-Holle Beetse Vennekampen:

Speur tussen het riet naar de rietvogels

Jelka Vale, boswachter Westerwolde

Jelka Vale: “Een stukje dorp, een oude kerk met prachtig uitzicht, vergezichten, weideschapen en een mix van jonge en oude natuur. Je komt tijdens deze wandeling van alles tegen op je pad. Een mooie route in welke jaargetijde ook.

Bij het water van de helofytenfilter speur je tussen het riet naar rietvogels, zoals de roerdomp. Op de akkervelden vind je weer andere soorten. Dat worden er steeds meer. Je kunt er nu al uitkijken naar de veldleeuwerik en fazant, maar men hoopt ook snel de patrijs te mogen verwelkomen.

Zelf sta ik het liefste stil bij de Holle Beetse Vennekampen. Je kijkt uit over een open stuk land met een weids uitzicht en kunt de oude houtwallen en kleuren van de herfst goed zien. Wandelend door het gebied zie je de indrukwekkende dikke, oude eiken liggen. Ik kom er bijna altijd wel een ree tegen.”

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Greetje Dümmer

Klik HIER voor meer foto’s