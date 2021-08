Vijf trails maken studenten wegwijs in stad

GRONINGEN – Nu de coronamaatregelen weer meer ruimte bieden voor fysiek onderwijs, wil Groningen haar (internationale) studenten een warm welkom bieden. Om de studenten wegwijs te maken in het Groningse studentenleven gaf de burgemeester woensdagmiddag 25 augustus het startschot voor vijf nieuwe ontdekkingstrails in de stad. De trails gidsen de studenten langs allerlei leuke en interessante hotspots die ze tijdens het studentenleven in Groningen niet mogen missen. Het symbolische startschot gaf de burgemeester bij de boog aan de voet van de Werkmanbrug die voor deze gelegenheid is versierd in de toegangspoort tot de leukste studentenstad van Nederland.

De trails, ook wel gezamenlijk de ‘Portal Groningen’ genoemd, zijn onderdeel van de Welkom campagne die studenten weer welkom heet in de stad na een onzekere periode van corona maatregelen en online colleges. De afgelopen anderhalf jaar waren een uitdaging. Lege straten zonder studenten en stadjers, gesloten horeca en winkels. Maar Groningen herpakt zich snel. Kop d’r veur. Nu is het moment gekomen om weer steeds meer te ontdekken wat Groningen te bieden heeft, op een veilige en kleinschalige manier. Dat kan met de trails die zijn gericht op internationale studenten, maar uiteraard kan iedere student meedoen.



Naast de trails versieren vlaggen, banieren en tijdelijke ‘graffiti-tapijten’ met welkomstberichten de binnenstad. Plus, op het fietspad van het Zuiderdiep zijn straks enorme graffiti’s te lezen met teksten (MIJN VERHAAL – MY STORY, MIJN STAD – MY CITY, MIJN TOEKOMST – MY FUTURE). Dit symboliseert het feit dat iedereen die naar Groningen komt een Groninger wordt, zijn verhaal meeneemt, maar ook hier een toekomst heeft. De poort en de (kunst)objecten zijn gemaakt door Moshpit of Creation (de poort, Zuiderdiep-graffiti, tijdelijke graffiti-tapijten in de binnenstad) en VAAF (de kunstobjecten naast Academiegebouw, Harmonie en de trap van de Euroborg).



Portal Groningen

Er zijn vijf trails te lopen die allemaal starten vanaf dezelfde plek, de zogenaamde ‘Portal Groningen’, ofwel de poort bij het Groninger Museum. “If you pass through it, no matter where you come from, you’re a Groninger now”. Elke trail heeft een eigen thema; student life, international, green, digital en culture. Studenten komen zo langs typische studenten plekken zoals de Aclo en het International Welcome Centre, maar ook langs hippe en duurzame kledingzaken, leuke cafés en culturele plekken. Er is zelfs een trail die de studenten kennis laat maken met handige online hotspots. Onderweg komen ze langs leuke selfiespots en (tijdelijke) street art. Studenten die daarvan een leuke foto op hun social kanalen delen met de hashtag #happyingroningen kunnen op die manier meedoen aan een winactie.



Brede samenwerking

Gemeente en onderwijsinstellingen (RUG, Hanzehogeschool, Alfa-college en Noorderpoort) werken met elkaar samen in het Akkoord van Groningen. ‘Portal Groningen’ is een actie van het Akkoord van Groningen samen met Marketing Groningen en Here & Now. De trails om Groningen te leren kennen zijn te vinden op o.a. https://www.groningenlife.nl/en/welcome-to-groningen. Hier staat ook de informatie over de winactie.

