Aquarel schilderen voor beginners in De Voortgang

WEDDE – In het nieuwe seizoen is er in het dorpshuis van Wedde op donderdagmiddag de mogelijkheid om aquarel te leren schilderen. De cursus van tien lessen wordt gegeven door beeldend kunstenaar Anke Schoppen en is speciaal voor beginners, die het schilderen met waterverf willen ontdekken.

“Voor het maken van een aquarel hoef je geen kunstschilder te zijn,” legt Anke uit. “Iedereen kan het leren.” Doel van de cursus is het werken met waterverf te leren kennen en te schilderen wat je maar mooi vindt: landschappen, stillevens, bloemen, dieren of abstracte, kleurige schilderijtjes.”

Anke Schoppen studeerde in de jaren ’90 aan de Wackers Academie in Amsterdam en woonde bijna 20 jaar aan de Hoofdweg in Wedde. En hoewel ze deze zomer is verhuisd naar Valthermond, blijft ze Wedde trouw als plek om cursussen te geven. Zij geniet ervan om mensen de ruimte te geven zelf lekker aan de gang te gaan en daarbij te kunnen helpen met de praktische en de technische kant van het aquarelleren.

Anke: “Samen op een ontspannen manier ontdekken en experimenteren met het aquarel, dat is het idee. Het belangrijkste is het plezier in het schilderen en de gezelligheid van de groep. En je zult zien dat het resultaat je vaak zelf verrast!” Voor materiaal, koffie en/of thee wordt gezorgd.

Wanneer? Vanaf 16 september 10 x op donderdagmiddag, m.u.v. de herfstvakantie.

Waar? Dorpshuis De Voortgang, Kerkstraat 10, Wedde

Tijd? Van 14.00 -16.30 uur, inloop vanaf 13.45 uur.

Kosten: € 185, inclusief koffie/thee en gebruik materiaal.

Informatie/aanmelden: ankeschoppenvrouiw@yahoo.com , of telefonisch: 06 81 37 47 59.

Website: www.ankeschoppen.com

Ingezonden