Burgemeester Sipke Swierstra neemt op 10 september afscheid

VEENDAM – Na bijna 8 jaar waarnemend burgemeesterschap gaat burgemeester Sipke Swierstra de gemeente Veendam verlaten. Op vrijdag 10 september 2021 om 14.30 uur neemt hij in een bijzondere raadsvergadering afscheid van de gemeente.

Bijzondere raadsvergadering

Vanwege de geldende coronamaatregelen is de bijzondere raadsvergadering alleen toegankelijk voor genodigden. De bijzondere vergadering is online te volgen via www.veendam.nl/gemeenteraad.

Afscheid voor inwoners, verenigingen en ondernemers

Aansluitend aan de raadsvergadering kunnen inwoners, verenigingen en ondernemers persoonlijk afscheid nemen van Sipke Swierstra tijdens een lopende afscheidsreceptie. Deze lopende afscheidsreceptie is van 17.00 tot 18.00 uur in Cultuurcentrum vanBeresteyn en voldoet aan de geldende coronarichtlijnen. Houd tijdens de lopende afscheidsreceptie 1,5 meter afstand. Bij gezondheidsklachten, blijf thuis!

Nieuwe burgemeester

Op 14 juni werd Berry Link (55) door de gemeenteraad van Veendam voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is geboren op 10 augustus 1965 in Groenlo. Momenteel woont hij met zijn partner in Geldrop. Hij was onder andere burgemeester in Geldrop-Mierlo en Schinnen. (Red.)