Dress Red Day: online symposium over het vrouwenhart op 29 september

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Op 29 september organiseert Treant een interessante online symposium over uiteenlopende hartgerelateerde onderwerpen.

Hart-en vaatziekten worden bij vrouwen niet altijd herkend. Dat komt omdat vrouwen vaak andere, minder duidelijke klachten hebben dan mannen met hart- en vaatziekten.

De jaarlijkse Dress Red Day op woensdag 29 september vraagt hier aandacht voor. Treant organiseert daarom deze dag een interessante online symposium over uiteenlopende hartgerelateerde onderwerpen.

De lezingen gaan bijvoorbeeld over het hart in relatie tot gezonde voeding, roken, hormonen en trainen. Het symposium is voor iedereen gratis te volgen. Aanmelden en programma-informatie via: https://treantzorggroep.webinargeek.com/dress-red-day-8-45-uur-tot-13-00-uur

