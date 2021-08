Geniet van Oldambtster erfgoed op Open Monumentendag

OLDAMBT – Zaterdag 11 september kun je van 10:00-16:00 uur weer gratis genieten van de rijkdom aan erfgoed in het Oldambt. De deuren van oude Groninger kerken, molens, boerderijen en andere bijzondere locaties gaan voor je open. Vrijwilligers ontvangen je graag in ‘hun’ monument en laten ‘de stenen spreken’. Ook zijn op verschillende plekken activiteiten te beleven.

Welke monumenten ga je ontdekken?

Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt en de monumentbeheerders hebben een gevarieerde dag voor je samengesteld. Het thema is ‘Elk monument een leermonument’; in en bij elk monument valt immers iets te leren. Nieuw deelnemende monumenten zijn de Westerse molen/molen Zeldenrust in Nieuw Scheemda en boerderij Hoogheem in Nieuwolda. De Westerse molen is de enige poldermolen in het Oldambt. Na een recente restauratie opent René Paas, commissaris van de koning in Groningen, de molen op de dag vóór Open Monumentendag. Boerderij Hoogheem is de enige nog in oorspronkelijke vorm verkerende boerderij (1771) van het oudste Oldambtster type. Ook deze boerderij is de afgelopen jaren grondig gerestaureerd en herbergt nu logies en een museale collectie landbouwwerktuigen.

Feestelijke start

De 35e editie van Open Monumentendag wordt om 10:00 uur ingeluid met carillonspel vanaf d’Olle Witte in Winschoten. Samen met collega’s in heel Nederland geeft stadsbeiaardier Vincent Hensen het startsein met een door het Nederlandse publiek gekozen melodie. Jurrie Nieboer, wethouder cultuur in de gemeente Oldambt, opent de dag officieel.

Wat valt er nog meer te beleven?

Naast het vele moois dat je kunt bewonderen, zijn er ook speciale activiteiten. In Finsterwolde geeft Christiaan Velvis, bouwkundige bij Stichting Oude Groninger Kerken, ‘s middags twee lezingen over de constructie en restauratie van de 200 jaar oude, losstaande toren. Wist je dat deze mogelijk naar Venetiaans voorbeeld ontworpen is?

Houd je van iets spannends? Bekijk dan in de Scheemder kerk ‘anno 1515’ de film ‘Het Mysterie van Scheemda’ en volg aansluitend de rondleiding door kerk en toren. De echte liefhebber mag hier – na vooraanmelding – op het orgel uit 1874 musiceren. Daarnaast vind je in deze kerk een info- en verkoopstand van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, waar diverse publicaties verkrijgbaar zijn.

Bij boerderij Hoogheem in Nieuwolda kun je de logies en collectie landbouwwerktuigen bekijken. Ook zijn hier doorlopend korte films te zien van Stichting Landschap Oldambt en het Boerderijenfonds.

Bekijk ook de brochure

Korte informatie over de deelnemende monumenten vind je in de speciaal voor deze dag samengestelde brochure. Deze bevat ook routebeschrijvingen van een autorondrit langs alle monumenten buiten Winschoten en een wandelroute langs de Winschoter monumenten. Je vindt de brochure op de website van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt en op de dag zelf bij de deelnemende monumenten (zolang de voorraad strekt).

Meer informatie over de deelnemende monumenten en activiteiten?

Op de landelijke website van Open Monumentendag (www.openmonumentendag.nl) vind je uitgebreide informatie. Blijf je graag op de hoogte van het nieuws rond Oldambtster cultuur en erfgoed? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt (www.chcoldambt.nl).

Open Monumentendag en COVID-19

Om de dag voor iedereen veilig te laten verlopen, houden we ons aan de 1,5 meter afstand. Zorg dat je een mondkapje bij de hand hebt. Ook kunnen vrijwilligers je aanwijzingen geven. Het is mogelijk dat je bij een monument/activiteit even moet wachten in verband met de bereikte limiet aan bezoekers. Als er iets verandert in het programma, dan lees je dat op de website van Open Monumentendag.

Ingezonden

Foto’s: Jur Kuipers.