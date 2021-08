Komt er dan toch een parkeerplaats bij SWS De Driesprong?

VRIESCHELOO – Er liggen plannen klaar voor de aanleg van een parkeerplaats bij SWS De Driesprong in Vriescheloo.

De SWS De Driesprong heeft een lang gekoesterde wens de verkeers – en parkeersituatie rondom de school te verbeteren door aanleg van een parkeerterrein bij de school. De gemeente is hierover al lange tijd met de

Driesprong in overleg.



Er liggen nu, in overleg met de school, de dorpsraad, VVN en de politie, plannen klaar voor een verkeersveiligere situatie rondom de school. Door het aanleggen van een parkeerplaats achter de school en de bijbehorende toegangsweg wordt het langzaam- (voetgangers en fietsers) en snelverkeer (autoverkeer) gescheiden afgewikkeld. Het college wil hiervoor 115.000 euro (ex BTW) vrijmaken. De kosten bestaan uit 99.500 euro voor de aannemer (Akkermans Vriescheloo), 6.000 euro voor vier lichtmasten, incl. grondkabel, verwijderen van speeltoestellen: 500 euro, fietsenstalling 4.000 euro, hekwerk 3.000 euro en onvoorzien 2.000 euro. De SOOOG draagt 35.000 euro bij.

De extra kosten voor beheer – en onderhoud van de parkeerplaats en de toegangsweg zijn geraamd op € 500,- per jaar.

Het voorstel wordt aanstaande woensdag in de commissievergadering besproken. Op 22 september wordt het voorstel in stemming gebracht.

Bron: Gemeente Westerwolde