DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Woensdagmiddag vond tegenover de katholieke kerk aan de Clemens-August-Straße in Sögel een aanrijding plaats. De veroorzaakster is doorgereden. De aanrijding werd door een getuige gezien. Hij maakte een foto van de auto van de persoon die het ongeval veroorzaakte. Hierdoor wist de politie de veroorzaakster op te sporen. Ze willen graag in contact komen met de persoon die de foto heeft gemaakt.

De politie heeft drie minderjarige personen aangehouden. Zij worden er van verdacht bij het filiaal van de Sparkasse aan de Am Markt in Sögel een 83 jarige vrouw van haar portemonnee te hebben beroofd. Ze hebben inmiddels bekend. Twee van hen bekenden eveneens verantwoordelijk te zijn voor een inbraak bij het zwembad in Sögel.

Rhede

Tussen 10.00 en 18.00 uur is vanaf een terrein aan de Friedensstraße in Rhede een trilplaat gestolen. De schade bedraagt 5.000 euro.