Leerlingen Dollard College genieten van een Vossenjacht door het centrum van Winschoten

WNSCHOTEN – Vandaag hebben leerlingen van het Dollard College 2e klas Havo-VWO en de Internationale Schakel Klas meegedaan aan een Vossenjacht door het centrum van Winschoten.

Het is aan het begin van het nieuwe schooljaar een kennismaking met andere leerlingen en dat met name voor leerlingen van het ISK die over het algemeen nog maar vrij kort in Nederland wonen. Deze leerlingen wonen vaak nog in een AZC en komen uit allerlei landen. Het is een mengelmoes van talen. Maar na één jaar worden ze de Nederlandse taal al goed machtig aldus één van de onderwijzers. Er zijn geen Arabische leraren, maar de kinderen leren het best via hun medeleerlingen die beide talen machtig zijn.

Deze Vossenjacht hoort echt bij de introductieweek van het Dollard College en bestaat uit vijf klassen met in totaal 150 leerlingen. De 22 leraren speelden vandaag voor vos.. De jonge studenten moesten middels vragen die ze op papier hadden meegekregen een woord raden.

Op de foto: de leerlingen van de 2e klas van het Dollard College Winschoten

Tekst en foto met dank aan Frans Stegeman