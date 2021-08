Leerlingen RSG werken aan het project duurzaamheid

TER APEL – Zo’n 130 leerlingen van de RSG Ter Apel zijn dit schooljaar gestart met het project duurzaamheid. Dit is een vakoverstijgend project waarbij leerlingen van allerlei kanten het veelomvattende begrip duurzaamheid leren kennen.



Ondertussen is de RSG Ter Apel een Geo Future School in oprichting en het project duurzaamheid past heel goed in die doelstellingen (Vakoverstijgend leren over de vraagstukken van de toekomst | Geo Future School).

Een grote groep docenten uit diverse vakgebieden geven dit project samen vorm. Het gaat om de vakken aardrijkskunde, economie, Nederlands, Duits, Frans, beeldende vorming, biologie, natuurkunde en scheikunde. Dit schooljaar zullen alle derde klassen mavo-havo-vwo (in totaal ca 130 leerlingen) meedoen.



Op donderdag 26 augustus 2021 was de kick-off door TikTok Tammo in samenwerking met de wethouden duurzaamheid van de gemeente Westerwolde. De leerlingen kregen workshops en ludieke opdrachten rondom het thema duurzaamheid.

Na donderdag besteden de leerlingen tijdens de lessen van de bovengenoemde vakken aandacht aan het thema. In de vierde week, van 20 tot en met 24 september, zijn de leerlingen een week uitgeroosterd. Ze gaan dan zelf in groepjes een oplossing verzinnen voor een duurzaam dilemma. Ook krijgen ze elke dag een workshop, deels binnen het thema, deels over vaardigheden die ze nodig hebben om goed onderzoek te doen of te presenteren. En één dag gaan ze in drie groepen op excursie. De week erop presenteren de leerlingen tijdens de ouderavond hun wereld-veranderende ontwerpen.

Ingezonden

Foto’s: B. Kuipers