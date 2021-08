Lezingen met als thema: Tijdperk van het vele water, vuur of toch de mens? naar aanleiding van de tentoonstelling ‘After Nature’ in Artphy

WESSINGHUIZEN – Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘After Nature’ worden op vrijdagavond 3 september vanaf 19.30 uur een viertal lezingen in Artphy gegeven.

In Artphy/Wessinghuizen is de tentoonstelling ‘After Nature’ te zien en horen. Deze is georganiseerd samen met de stichting Noorderlicht naar aanleiding van het fotofestival ‘The Makeable Mind’ en loopt tot met 3 oktober.



Naar aanleiding van de tentoonstelling en het thema worden op vrijdagavond 3 september vanaf 19.30 uur een viertal lezingen in Artphy gegeven. De vraag is: kan de natuur nog los van de mensheid gezien worden? Geologen en filosofen noemen het huidige tijdperk het antropoceen, het tijdperk van de mensen. Sommigen gaan al een stap verder. Zij spreken vanwege de klimaatverandering en zeespiegelrijzing over het pyroceen en hydroceen. Wat wordt het: het tijdperk van het vuur, water of blijft het toch van de mensen?



Op deze uithullende vrijdagavond willen we graag horen wat vier deskundigen hierover ons te vertellen hebben. Waar gaat het heen? Wat samen te doen? De lezingen worden verzorgd door:

⦁ Rein Haarsma: klimaatonderzoeker bij het KNMI;

⦁ Maarten Loonen: poolonderzoeker bij de Rijks Universiteit Groningen;

⦁ Inge Wallage: directeur Communicatie/Marketing bij de Wageningen Universiteit Research;

⦁ Florentijn van Rootselaars: filosoof, journalist en schrijver.



De kosten voor deze avond bedragen 10 euro per persoon. De tentoonstelling is gratis te bezoeken.

Ingezonden