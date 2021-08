Man beroofd aan de Damsport in Groningen

GRONINGEN – Een 24-jarige man is woensdagavond 25 augustus aan de Damsport in Groningen beroofd. Hij had via Marktplaats afgesproken om een fiets te kopen. De verdachte is na de beroving op de fiets gevlucht in de richting van de S.O.J. Palmelaan.

Het slachtoffer had via Marktplaats een afspraak gemaakt om op 25 augustus om 20.30 uur een fiets te kopen aan de Damsport. Daar kwam het slachtoffer erachter dat de aangeboden fiets niet de fiets was die op Markplaats stond. Toen het slachtoffer toch afzag van de koop greep de verdachte hem bij de keel en ontstond er een worsteling. De verdachte maakte tijdens de worsteling de portemonnee buit en ging er vervolgens op de fiets vandoor.

Signalement verdachte

De verdachte is een blanke man tussen de 25-35 jaar, met bruin kort haar, rond de 1.80-1.85 meter lang met gespierd maar slank postuur. Op het moment van de overval droeg hij een zwarte leren jas en een spijkerbroek met gaten. De man ging ervandoor op de fiets die hij wilde verkopen. Dit is een zwarte fiets zonder kettingkast. Op het spatbord zat rode verf.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mensen die woensdagavond 25 augustus tussen 20.30 uur en 21.00 uur aan de Damsport iets hebben gezien of gehoord van deze beroving. Ook als u informatie heeft, over bijvoorbeeld de verdachte en/of de zwarte fiets, dan horen wij dat graag van u.

Heeft u informatie die voor ons van belang kan zijn? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.