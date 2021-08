Nierstichting op zoek naar collectanten

KANAALSTREEK – Musselkanaal, Ter-Apel, Stadskanaal en omliggende dorpen in de omgeving zoeken nog collectanten voor de Nierstichting.

Ruim 60.000 collecte vrijwilligers collecteren van 19 t/m 25 september tijdens de collecteweek van de Nierstichting. In het hele land gaan die week collectanten op pad om geld in te zamelen voor het welzijn van nierpatiënten. En dat is hard nodig, want leven met een nierziekte beperkt je enorm. Daarom gaat de Nierstichting door totdat elke nierpatiënt weer de vrijheid heeft om gewoon te kunnen leven.

Weinig mensen weten hoe het is om een nierziekte te hebben en hoe dat je leven beperkt. Als er iets kenmerkend is aan nierpatiënten, is dat het volhouders zijn. Ze móeten dat wel zijn. Jarenlang dialyseren. En als er dan een donornier beschikbaar komt en de operatie plaatsvindt dan is het nog maar afwachten of de nier niet wordt afgestoten. En als toch op tijd een donornier beschikbaar komt, dan bestaat de kans dat het lichaam de donornier afstoot. En als dat gebeurt, begint alles weer opnieuw.

In cijfers

Bijna 17.000 mensen in Nederland hebben nierfalen, waardoor ze een nierfunctievervangende behandeling (hebben) ontvangen zoals dialyse of een transplantatie. In Nederland moeten 6.500 mensen dialyseren om in leven te blijven. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. 1,7 miljoen mensen in Nederland heeft chronische nierschade, daarvan lopen 220.000 een hoog tot zeer hoog risico op nierfalen en overlijden door hart- en vaatziekten. Zij krijgen mogelijk te maken met dialyse of transplantatie.

Klik HIER om u aan te melden als collectant – Nierstichting

Ingezonden