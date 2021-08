REGIO – De politie is de laatste tijd meerdere malen getipt over berichten die mensen ontvangen op hun mobiele telefoon. Het zijn berichten over een gemiste oproep. Dit bericht kan in verschillende versies worden verstuurd. Het is daarom belangrijk nooit op een link te klikken die je niet vertrouwt.

Dit is een nieuwe manier van oplichting/fraude! Trap hier niet in! Klik vooral NIET op de link en verwijder het bericht.