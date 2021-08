Twee medeverdachten grote cybercrime-zaak Noord-Nederland aangehouden vanwege betrokkenheid witwassen cryptovaluta

GRONINGEN, EELDERWOLDE – In een omvangrijke cybercrime-zaak zijn op 23 augustus 2021 in Groningen en Eelderwolde twee medeverdachten aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen van ruim €75.000 aan cryptovaluta.

Op 20 juli 2021 zijn door de Politie, eenheid Noord-Nederland, drie verdachten aangehouden in een vakantiehuisje in de provincie Groningen. Een vierde verdachte is een dag later op Schiphol aangehouden.

Simkaartswapping

De verdachten worden verdacht van bankhelpdeskfraude, simkaartswapping, witwassen en het kopen van betaalfraudepanels. Dit heeft op grote schaal plaatsgevonden. Door zich als bankmedewerker voor te doen, hebben de verdachten aanzienlijke geldbedragen ontfutseld en bankrekeningen van slachtoffers geplunderd.

Klompje goud

Tijdens de doorzoeking op 20 juli 2021 zijn diverse laptops, telefoons, sieraden, 4000 euro aan contanten, een klompje goud en dure merkkleding in beslag genomen. Uit verder onderzoek is gebleken dat de hoofdverdachte, een 18-jarige man uit Eelderwolde, over cryptovaluta beschikt. Het gaat om een geldbedrag van ruim €75.000, dat zeer waarschijnlijk is verkregen uit de helpdeskfraude.

Weggesluisd

De hoofdverdachte, die sinds zijn aanhouding in voorlopige hechtenis zit, heeft met de hulp van de op 23 augustus 2021 aangehouden medeverdachten het bedrag van ruim €75.000 weggesluisd. Dit heeft niet gewerkt. Met inzet van de Politie zijn de cryptovaluta getraceerd en inmiddels in beslag genomen.

Verdacht

Vanwege het wegsluizen van de cryptovaluta, worden de medeverdachten verdacht van betrokkenheid bij witwassen. Eén van hen is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die de voorlopige hechtenis onder voorwaarden heeft geschorst. De andere is heengezonden na opmaken proces-verbaal. Beiden blijven verdachten in de zaak.

