Vaccins ook bij deltavariant zeer effectief tegen ziekenhuis- en IC-opname

NEDERLAND – Uit onderzoek naar de effectiviteit van de COVID-19-vaccins tegen ziekenhuis- en IC-opname blijkt dat ziekenhuisopnames vooral plaatsvinden onder ongevaccineerde personen.

Coronavaccins werken goed om te voorkomen dat mensen door COVID-19 in het ziekenhuis of op de IC intensive care voor COVID-19 worden opgenomen blijkt uit een nieuwe analyse van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De vaccins beschermen bij volledig gevaccineerden voor 95% tegen ziekenhuisopnames, en voor 97% tegen IC-opname. De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 in het ziekenhuis te worden opgenomen is 20 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor de IC is die kans als volledig gevaccineerde zelfs 33 keer zo klein.

De studie laat zien dat de vaccins in de periode dat de deltavariant het meest aanwezig was (4 juli t/m 12 augustus), net zo goed beschermden als in de periode dat alfavariant vooral aanwezig was in Nederland (4 april t/m 29 mei).

Vaccinatiestatus bij ziekenhuisopnames sinds 4 april

Tussen 4 april en 20 augustus werden 15.222 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Van deze mensen was 88,0% niet-gevaccineerd, 7,4% deels gevaccineerd en 4,6% volledig gevaccineerd. In de afgelopen weken worden evenveel 70-plussers in het ziekenhuis opgenomen die niet gevaccineerd zijn als uit de veel grotere groep gevaccineerde 70-plussers.

Geen afname effectiviteit over de tijd

De vaccinatiecampagne startte ruim 8 maanden geleden. In die 8 maanden zijn er meer dan 10 miljoen mensen volledig gevaccineerd. In deze analyse zien we geen aanwijzingen dat de effectiviteit van de vaccins in de eerste maanden na vaccinatie daalt. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er vier maanden geleden nog maar 1 miljoen mensen volledig gevaccineerd waren. Het RIVM blijft daarom de COVID-19 vaccineffectiviteit tegen ziekenhuis- en IC-opname over de tijd monitoren.

Effectiviteit verschillende vaccins

Ook is in de studie een onderscheid gemaakt tussen het type vaccin en de effectiviteit. De meeste mensen in Nederland zijn gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Uit de analyse blijkt dat dit vaccin bij volledig gevaccineerde mensen onder de 70 jaar voor meer dan 98% beschermt tegen ziekenhuis- en IC-opname. Dat betekent dat de kans op ziekenhuis- en IC-opname voor deze mensen 50 keer kleiner is dan voor niet-gevaccineerde mensen.

Bij het vaccin van Moderna lijkt de effectiviteit tegen ziekenhuisopname wat lager. Bijna een miljoen mensen kregen het Moderna-vaccin, waarvan veel mensen een hoog medisch risico hebben. Van mensen met een hoog medisch risico is bekend dat de vaccins minder goed kunnen werken. Dit kan de lagere effectiviteit van Moderna in deze analyse verklaren.

Ook de vaccins van AstraZeneca en Janssen zijn minder vaak toegediend in de vaccinatiecampagne. Daardoor was de effectiviteit van de vaccins iets minder precies te bepalen in deze analyses.

