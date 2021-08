MIDDEN-GRONINGEN – In september vieren we Maand van de Taal in Midden-Groningen. De gemeente, bibliotheek en Taalhuis maken zich samen sterk voor taal, elk op eigen wijze. Deze maand besteden we daar extra aandacht aan, omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om goed te lezen, schrijven, rekenen en computeren. Dit is wel belangrijk om goed mee te kunnen doen. Met Maand van de Taal willen we mensen laten zien wat ze kunnen doen om meer te leren over taal of om anderen daarbij te helpen. Ook laten we zien wat wij voor hen kunnen doen.



Wethouder Erik Drenth opent September Maand van de Taal op dinsdag 31 augustus om 9.00 uur, door met een VR-bril een dag in het leven te ervaren van iemand die laaggeletterd is. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn en dit zelf ook te ervaren.



Wethouder Erik Drenth: ”Goed kunnen lezen en schrijven is ontzettend belangrijk om goed mee te kunnen doen. Op verschillende manieren bieden wij hulp aan mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Bewustwording van het probleem is daarbij een eerste stap. Deze ervaring met de VR-bril maakt zichtbaar én invoelbaar hoe het is om laaggeletterd te zijn. En hoe belangrijk het is dat wij met deze mensen rekening houden en ze waar nodig en gewenst helpen.”

Ingezonden