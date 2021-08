BOURTANGE – Aan de Van Sonoystraat 1 te Bourtange is een minibieb geplaatst.

De minibieb is een klein huisje waar iedereen boeken kan ruilen of lenen.

Wat is er mooier dan met elkaar in de buurt of van ver boeken met elkaar te delen. Je boeken blijven vaak in de kast staan, maar wat is er mooier om dit met elkaar te delen?



Deze prachtige Minibieb staat aan de Van Sonoystraat 1 te Bourtange.

Ingezonden