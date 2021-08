Energiecafé in Ons Noabershoes 31 augustus a.s.

VEELERVEEN – Dinsdagavond 31 augustus a.s. organiseert de werkgroep Duurzaam Veelerveen samen met het RWLP een energiecafé in Ons Noabershoes. Aanvang is 19:30 uur. Aanmelden noodzakelijk via: info@duurzaamveelerveen.nl.

Programma:

Informatie- en de mogelijkheid om vragen te stellen over o.a. :

-het warmtebeeld van uw woning (is in uw bezit)

-de mogelijke isolatie- en andere energiebesparende maatregelen voor uw woning

-het aanvragen van een gratis Quickscan bij Jouwbespaarcoach.com

-het aanvragen van een bezoek van een Energiecoach

-de eventuele subsidie- en financieringsmogelijkheden

-de mogelijkheid alsnog een gratis energiebesparingspakket in ontvangst te nemen

-de bevindingen van een aantal ervaringsdeskundigen

-mogelijkheid om alsnog de 2e digitale enquête in te vullen

