GroenLinks Westerwolde roept op tot heropening gesloten AZC’s in Groningen

BELLINGWOLDE, WESTERWOLDE – GroenLinks Westerwolde wil de gesloten AZC’s, zoals De Grenshof in Bellingwolde, openstellen voor de opvang van Afghanen.

Niemand kan om het drama heen dat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld in Afghanistan met de dramatische en bloederige afloop deze laatste dagen. Mannen, vrouwen en kinderen in wanhoop en doodsangst. Op het netvlies ligt het overvolle vliegveld in Kabul, waar mensen angstvallig probeerden te vluchten. Veel van hen is dat niet gelukt, maar er zijn ook een hoop mensen inmiddels onderweg naar een veilig onderkomen.

Er worden aan alle kanten spullen en kleding ingezameld voor de vluchtelingen uit Afghanistan, maar er is niet voldoende opvang!

GroenLinks Westerwolde kan en wil hier niet van wegkijken en roept daarom iedereen op om mee te werken aan de opvang van deze mensen. Niet alleen in Westerwolde, maar ook in de rest van Groningen en Nederland. We weten dat het AZC in Ter Apel overvol is, maar naar onze mening is dit een extreme noodsituatie waar deze mensen zelf geen enkele schuld aan hebben. Ons voorstel is dan ook om (om te beginnen) alle leegstaande AZC’s, zoals in Westerwolde de Grenshof in Bellingwolde, open te stellen voor deze opvang. Op deze manier hopen wij dat een ieder die op de vlucht geslagen is, een veilige plek vindt.

Natuurlijk gaan wij in overleg met het college en het COA. Over de mogelijkheden binnen onze gemeente. Maar we willen ook verder kijken! Waar staan nog lege opvanglocaties die gevuld kunnen worden en wat is de maximale capaciteit van het COA zelf.

Hulp bieden waar het nodig is, daar staan we voor. En er is hulp nodig. NU.

Ingezonden door: Fractie en bestuur GroenLinks Westerwolde