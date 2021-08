Heropening theehuis Robinia op 4 september

WINSCHOTEN – Vanaf 4 september is theehuis Robinia weer op de zaterdag- en zondagmiddag geopend.

In 2013 heeft stichting Ontmoetingscentrum Robinia Oldambt het theehuis als ontmoetingsplek op de begraafplaats Acacialaan geopend. Een sfeervolle plek op de begraafplaats voor mensen die een bezoek brengen aan de begraafplaats en in het theehuis een kopje koffie of thee kunnen drinken of zo maar even kunnen binnenlopen. De vrijwilligers van Humanitas die een open hart en een luisterend oor bieden ontvangen de bezoekers.

In november 2019 is het ontmoetingscentrum gesloten met het voornemen in maart 2020 weer open te gaan. Die periode zou gebruikt worden om zowel het gebouw als het interieur een upgrade te geven. De planning was eind maart 2020 weer open te gaan. Helaas werd toen de hele wereld overvallen door de covid-19 pandemie en was heropening voorlopig niet mogelijk.

Nu alle maatregelen weer soepeler zijn gaat het theehuis per 4 september een herstart maken. Met behulp van vrijwilligers en bestuurders is het gebouw zowel binnen als buiten schoongemaakt. Het interieur is opnieuw ingericht en ademt een warme huiselijke sfeer uit.

De deur staat elke zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur open.

De gastdames en gastheren van Humanitas staan klaar om bezoekers te ontvangen.

Ingezonden