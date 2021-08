DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gisteravond is bij een ongeval op de Erika in Haren een 40 jarige man uit Niederlangen zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kwam rond zes uur door onbekende oorzaak in een bocht met zijn Citroën in de berm terecht en belandde vervolgens via een akker in de tuin bij een woning. De auto kwam op de zijkant tot stilstand. De bestuurder werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Tussen 20 en 27 augustus is bij een clubgebouw aan de Hanfeldstraße in Emmeln, bij Haren, een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een deur maar slaagden er niet in het gebouw binnen te treden. De schade bedraagt 200 euro.