Succesvolle doedag bij v.v. westerwolde

VLAGTWEDDE – Vandaag organiseerde de v.v. Westerwolde haar jaarlijkse doedag, met als doel sportpark De Barlage weer bruikbaar en toonbaar te maken met het oog op de naderende vriendschappelijke, beker- en competitiewedstrijden.

Dit jaar waren er ongeveer dertig personen aanwezig om de handen flink uit de mouwen te steken. In eendrachtige samenwerking werden er tal van werkzaamheden opgepakt. Hierbij was het terugplaatsen van de reclameborden rond het grasveld een behoorlijk grote klus. Alvorens de borden weer werden opgehangen, werden ze door de wasploeg grondig schoongemaakt, om ze daarna met auto en kar naar hun plek rond het veld te brengen. Een aantal andere leden hing de borden daarna weer op hun plaats terug.



In die tussentijd hield een aantal overige vrijwilligers zich bezig met tal van andere zaken, zoals het maaien en bijsteken van kanten, het schuren en lakken van de tuinbanken, het schoonmaken van de diverse ruimtes in de kantine en het kleedgebouw, het schoonmaken van verschillende paden en tegelpleintjes en het ophangen van whiteboarden. Uiteraard is deze opsomming niet compleet, omdat er links en rechts tussendoor nog vele verschillende kleinere werkzaamheden werden verricht.



De inwendige mens van de vrijwilligers werd vanuit de kantine op een goede manier voorzien van koffie of een glaasje fris met daarbij broodjes met kaas of ham en een gehaktbal of frikadel. Na een lange ochtend hard werken vielen deze zaken er prima in.



Na de lunch werd er niet zo lang meer gewerkt en kon er dan ook vlak voor de klok van twee uur worden geconstateerd dat het opnieuw een erg geslaagde doedag binnen de vereniging was. Aan de onderhoudsgroep van de vereniging nu de taak om de komende weken de geleverde arbeid op een goede manier bij te houden en de klussen die deze ochtend bleven liggen de komende weken met de nodige voortvarendheid op te pakken.



Vermeldenswaardig is verder nog even dat de firma Streuding voor deze doedag weer enig materiaal beschikbaar stelde in de vorm van een set tweezijdige tegelkrabbers. Hiervoor natuurlijk onze hartelijk dank.

Het hoofdbestuur en de onderhoudsgroep willen alle vrijwilligers die deze dag aanwezig waren hartelijk bedanken voor hun inzet. Dit in de hoop dat er een volgende keer – vooral gelet op de grootte van de vereniging – nog meer leden of ouders van leden aanwezig zijn om er voor te zorgen dat er op een goede manier aan de geplande wedstrijden kan worden begonnen.

Ingezonden door H.J. Pleiter