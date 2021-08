Twintig van de 26 gecontroleerde voertuigen voldoet niet aan de voertuigeisen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 28 augustus, 09.00 uur door John Havinga

AF EN TOE EEN BUI | VOORLOPIG NOORDENWIND

Een depressie boven Polen is het sturende systeem dit weekend en zorgt voor een wisselend bewolkt beeld, met soms zon maar ook af en toe buien. Er staat een matige noordenwind, windkracht 4 en af en toe windkracht 5. De maximumtemperatuur ligt rond 19 graden.

Morgen is er meer bewolking en is de buienkans groter. In de ochtend is het regenachtig en bewolkt, in de middag en avond staan de buien op het programma. Maximumtemperatuur is morgen rond 19 graden, bij een matige wind (kracht 3 à 4) uit het noorden.

De dagen daarna zijn wat beter en is het vaak droog. Maandag en dinsdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge perioden overheersen. De temperaturen gaan stijgen naar 21 á 22 graden. De rest van de week zal vergelijkbaar zijn, met soms 23 graden als maximum.