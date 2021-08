Belangstellenden nemen een kijkje in de B&B van Henk en Reina Boels

ALTEVEER – Gisteren organiseerden Henk en Reina Boels van B&B Alteveer Buiten een open dag.

Iedereen was gisteren van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de Bed & Breakfast Alteveer Buiten van Henk en Reina Boels in Alteveer. Het is de eerste B&B in de regio met duurzame, energie neutrale kamers, inclusief warmtepomp en oplaadmogelijkheid voor elektrische auto’s. Alle vertrekken bevinden zich op de begane grond. De grote tuin biedt het jaar rond mogelijkheden om in de nabije omgeving van de gastenkamers buiten te zitten, te wandelen en te genieten van de omgeving.

Veel mensen maakten van de uitnodiging gebruik even een kijkje te komen nemen. Er stond koffie en gebakje klaar. Ze kregen een rondleiding door de vertrekken en de tuin en er werd een video vertoond van de verbouwing en hoe de B&B tot stand is gekomen.

Foto’s: Tedo Swarts