DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Bij een verkeerscontrole gisteravond op de Westerstraße viel rond middernacht een 31 jarige Pool door de mand. Een blaastest wees uit dat hij 1.42 promille alcohol in zijn bloed had. De man werd meegenomen naar het politiebureau. Zijn auto moest hij laten staan en er werd proces-verbaal opgemaakt. Omdat de man een buitenlandse woonadres heeft werd er een borgsom ingesteld.

Bunde

Tussen vrijdagavond en zaterdagochtend is uit een materialenschuur van een sportvereniging aan het Mölenland in Bunde een motorzaag gestolen. De dader verschafte zich met geweld toegang tot het gebouw. De politie zoekt getuigen van de diefstal.

Rhede

Gistermiddag is rond half zes een dubbele garage bij een woning aan de Hogesand in Rhede in brand geraakt. Het vuur werd door de brandweer van Rhede, Dörpen en Heede geblust. Er raakte niemand gewond. De garage, met daarin diverse fietsen, tuingereedschap, een gas barbecue en een scootmobiel ging door de brand verloren. De schade wordt op 15.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Lähden

Vrijdagnacht is aan de Oststraße in Lähden een poging gedaan een geparkeerde BMW open te breken. Vermoedelijk werden de daders door het autoalarm gestoord. Ze gingen er zonder buit vandoor.

Meppen

Gisteren is tussen 15.45 en 17.00 uur bij de kleedkamers van een sportvereniging aan de Dorfstraße in Meppen ingebroken. Er werd een sleutelbos met daaraan een autosleutel gestolen. De daders doorzochten de auto waarop de sleutel paste. Er werd verder niets gestolen.

Vrijdagnacht is geprobeerd in te breken bij een apotheek aan de Kleiststraße in Meppen. Er werden meerdere ramen beschadigd, maar de daders slaagden er niet in om binnen te komen. De schade wordt op 800 euro geschat.