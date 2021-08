Muurschildering buurthuis De Voortgang feestelijk onthuld

WEDDE – Zaterdagavond werd in buurthuis de Voortgang feestelijk een muurschildering onthuld.

Vanwege het covid-19 virus vonden in buurthuis De Voortgang in Wedde een lange periode geen activiteiten plaats. Een inwoner van Wedde heeft deze periode benut door op de achterwand van het toneel een prachtige muurschildering van de stoomtram Ol Graitje te maken.

Zaterdagavond werd de muurschildering tijdens een feestelijke heropening van het buurthuis onthuld. Het feest kon dankzij een subsidie van Provincie Groningen plaatsvinden. De bezoekers genoten van een prima verzorgde avond. Ze kregen door het bestuur een aantal drankjes aangeboden en Berend en Jannie Koopman, beheerders van De Voortgang, trakteerden de aanwezigen op warme- en koude hapjes. Zangkoor Dieverdoatsie en het Vesting Duo: Hendrik en Herman Huls zorgden voor muzikaal vermaak.

De avond werd geopend door Meike Stedema. In passende kledij vertelde ze over de inwoner van Wedde, die de prachtige muurschildering heeft gemaakt. Hij heeft hier geheel belangeloos vele uren in gestoken. Het is een geschenk aan de inwoners van Wedde. Als waardering heeft het bestuur van het buurthuis op zijn verzoek een donatie gedaan aan de Hersenstichting. (Op verzoek van de kunstenaar wordt zijn naam hier niet bekend gemaakt).

De aanwezigen waren zeer verrast toen de muurschildering tijdens een toepasselijk lied, gezongen door Dieverdoatsie, werd onthuld. De bestuursleden: Trijnie Spa, Geert Dekker en Meeme Sterenborg namen vervolgens het publiek mee in de geschiedenis van Ol Graitje. Ze vertelden hoe de tramlijn tot stand kwam, over de passagiers, de vele ontsporingen en over een anekdote over uit een wagon gevallen Kwatta repen. De informatie was hen verstrekt door de heer Harm Hageman. Na afloop werd het publiek op een “Kwatta reep” getrakteerd.

De avond werd verder gevuld met zang door Dieverdoatsie en het Vesting Dua en een optreden door Hendrik en Herman Huls, waarbij Hendrik als Kiepkeerl langs kwam.

In de pauzes was er gelegenheid met Ol Graitje op de foto te gaan.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg. Een aantal foto’s is dit voorjaar tijdens het schilderen van Ol Graitje gemaakt. Meer foto’s vindt u HIER.