NK Ovalracing seizoen in Ter Apel gaat verder op 11 en 12 september

TER APEL – Na de uitgestelde openingsraces op zondag 11 juli, wordt er op zaterdag 11 en zondag 12 september opnieuw gestreden in het autosportstadion “De Polderputen” om de punten meetellend voor het Internationale Nederlandskampioenschap Ovalracing 2021.



Na 1,5 jaar zonder autosport in Ter Apel vanwege de coronamaatregelen, werd er op 11 juli jl. weer een begin gemaakt met een nieuw seizoen ovalracing. Met een goed gevuld deelnemersveld in alle klasses was het weer smullen voor de coureurs en vele racefans.



In de Juniorenklasse, waarin kinderen van 11 tot en met 16 jaar kunnen proeven aan het autoracen op een ovaal asfalt circuit, gaat Jana Kuper uit Ter Apel aan de leiding in de tussenstand van het NK. In haar laatste seizoen in de juniorenklasse is ze zeer sterk van start gegaan met een overwinning van het dagklassement. Ze heeft echter geduchte concurrentie van Kevin Stahr uit Duitsland en haar neef, Brian Kuper eveneens uit Ter Apel die op plek twee en drie terug te vinden zijn. In deze klasse zullen opnieuw een aantal nieuwe coureurs aan de start verschijnen, om te gaan proeven aan het ovalracen.



Bij de snelle SuperRods zagen we een opvallende rentree, van Ad Monster uit Dordrecht. Na 27 jaar niet te hebben deelgenomen aan de ovalraces stond deze meervoudig Nederlandskampioen weer aan de start met een geheel nieuwe bolide. Een prachtige klassieke Ford Capri voorzien van een kanon van een motor, een Chevrolet 8 cilinder, moet hem gaan helpen aan een nieuwe topklassering bij de SuperRods. De auto had nog wat kinderziektes, een vijfde positie in de tussenstand is dan ook zijn deel. Na de eerste wedstrijddag staat Harm Veenstra uit Sellingen met een compleet nieuwe SuperRod bovenaan in het tussenklassement van het NK. Kevin Zwiep uit Schoonoord, met zijn gifgroene VW Golf met dieselpower bezet de tweede positie, voor Edward Jan Walsma uit Joure.



Het deelnemersveld van de Rookie Rods is enorm gegroeit, met zo’n twintig coureurs aan de start, weet Stefan Arends uit Roswinkel heel knap de leiding te nemen in het NK. Hij wordt op de voet gevolgd door Danny Bos uit Musselkanaal en Raymond Kuiper uit Ter Apel. Een enorme prestatie om in dit volle deelnemersveld telkens vanaf de achterste startrij naar voren te komen.



De National Hotrods, misschien wel de snelste klasse van het NK Ovalracing programma, zullen naast de punten voor het Nederlandskampioenschap gaan strijden om de ‘Teuben Logistics’ Euromaster of National Hotrods titel. Een enorm startveld van Hotrods zullen met hun snelle, spectaculaire bolides in gevecht gaan voor deze titel. Er komen vele gegadigden in aanmerking voor deze titel, zo zullen Jeffrey Zwiep uit Valthermond, Reimon Bos uit Noord Sleen, John van den Bosch uit Rosmalen, en Ter Apelers Johan Sanders, Erik Emming en Mark Teuben hoge ogen proberen te gooien in deze titelstrijd. Momenteel is Reimon Bos uit Noord Sleen degene die de laatst verreden EuroMaster titel in 2019 op zijn naam heeft staan.



Bij de 2.0 litre Hotrods, de klasse die ook wekelijks in Groot Brittanie aan de start staat, staan er dit weekend twee extra titels op het spel. Op de zaterdag zal gestreden worden om de National Championship titel, die ook op de Britse kalender staat. Op zondag zal de “Emming Motorentechniek” Dutch Open titel op het spel staan. Een internationaal startveld zal aan de start verschijnen, kanshebbers voor deze titels zullen o.a. de vele jonge coureurs zijn, die zich telkens weer laten gelden in deze klasse. Marius Bert, Niklas Klaka, Fabian Baer en Tim Klose uit Duitsland gaan de strijd aan met een stevige afvaardiging uit Brabant met Sander van der Heijden uit Oss, Ad Melissant uit Tilburg en John van der Palen uit Ulicoten. Kortom een internationale strijd.



Daarnaast zullen ook de de Standaardklasse 2000, BMW Cup en de Standaardklasse 2liter uit de autocross hun opwachting maken op het circuit de Polderputten aan de Hanetangerweg in Ter Apel. De Saloon Stockcars zullen met een groot deelnemersveld om de Dutch Open titel de strijd aan gaan, in deze klasse is onderling contact toegestaan om de racepositie te verbeteren. Spektakel gegarandeerd!



Uiteraard zullen de races onder de huidige corona-maatregelen georganiseerd worden. Er kan dan ook een beperkt aantal toeschouwers bij het evenement aanwezig zijn om de 1,5 meter afstand te borgen. Entreetickets kunnen alleen in de online voorverkoop gekocht worden via www.ovalracing-terapel.nl (op = op) en dus niet aan de kassa. De races op zaterdag 11 september starten om 14:00 uur en zullen tot ongeveer 21:00 uur, onder kunstlicht doorgaan. Op zondag 12 september starten de races om 11:30 uur. Beide dagen zullen alle klasses driemaal aan de start verschijnen.



Tickets uitsluitend in de online voorverkoop via:

www.eventree.nl of www.ovalracing-terapel.nl

Waar:

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

ZATERDAG 11 SEPT: 14:00 uur tot ongeveer 21:00 uur (onder kunstlicht)

ZONDAG 12 SEPT: 11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:



Voorzitter/Secretaris Noord Nederlandse Ovalracing;

Frits d’Haan, Klaverkamp 39, 7908 MK Hoogeveen, Tel: 0528 265036.

E-mail: info@ovalracing-terapel.nl

Ingezonden door: Robert Dreier, Bestuurslid Noord Nederlandse Ovalracing

Foto’s: Stan Libuda