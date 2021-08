Oost Groningers mogen weer “fysiek” dammen

OOST-GRONINGEN – Met de maand september in het vizier en de “R” in de maand begint het bij menig (dam) liefhebber weer te “kriebelen” om achter het dambord te schuiven. Het damseizoen is weer begonnen. Na onderhand 1½ jaar met coronabeperkingen, kan dat nu ook weer fysiek.



In Oost Groningen zit nog een keur aan damverenigingen die wel wat nieuwe aanwas kunnen gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld bij Damclub Veendam, Damclub Meeden, Damclub Rhederweg, Damclub Pekela of Damclub Winschoten. Deze 5 verenigingen vormen overigens samen de Oost Groninger Dambond (OGD). Daarnaast is Damclub Winschoten eveneens aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). De KNDB is in principe het overkoepelend orgaan van dammend Nederland.

Instuif Basisschooljeugd

Woensdagmiddag 1 september vindt om 14.00 uur de “Kick-off” plaats voor de basisschoolleerlingen vanaf groep 4 t/m 8. Dat gebeurt in het gebouw van Speeltuinvereniging Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten. Damclub Winschoten begint dan met een zogenaamde “instuif” om in eerste instantie de nieuwe lichting te verwelkomen. Na de introductie wordt er natuurlijk ook gedamd. De middelbare schooljeugd en senioren kunnen ’s avonds vanaf 19.00 uur aanschuiven in dezelfde locatie.

Beginnende dammers en herintreders

De beginnende dammer is bij Damclub Winschoten eveneens aan het juiste adres. De club uit de “Rozenstad” heeft namelijk, sinds jaar en dag, een aparte groep in het leven geroepen voor deze liefhebbers. Deze groep speelt uiteraard zonder damklok, om in alle rust te kunnen genieten van deze aloude denksport. Niet te vergeten zijn natuurlijk de “herintreders” die vanzelfsprekend ook “vrijblijvend” langs kunnen komen om de sfeer te proeven. Bijkomend voordeel is dat, in tegenstelling met voorgaande jaren, Damclub Winschoten nu één clubavond heeft men de keuze tussen de twee groepen. Die keuze kan/mag ook later in het seizoen plaatsvinden.

Ingezonden