Sportvereniging Dynamica is weer begonnen met de gymnastieklessen

OUDE PEKELA, NIEUWE PEKELA – Sportvereniging Dynamica is na de zomervakantie in Oude Pekela begonnen met gymnastieklessen, ook voor de allerkleinsten. Zodra een kindje kan lopen, kan het samen met de ouder, grootouder of verzorger meedoen aan de Nijntje beweeglessen.



Kom jij ook jouw Nijntje Beweegdiploma halen? Maandag kun je in Oude Pekela meedoen! Je mag eerst 2 gratis proeflessen volgen! Dinsdag is er les in Nieuwe Pekela.



Oude Pekela – maandagmiddag – sporthal MFC de Binding

13.00 – 14.00 Nijntje ouder & kind (vanaf lopend tot 2,5 jaar)

14.00 – 14.45 Nijntje peuters vanaf 2,5 t/m 3 jaar

14.45 – 15.45 Nijntje kleuters groep 1 en 2



Nieuwe Pekela – dinsdagmiddag – sporthal de Spil

15.00 – 15.45 Nijntje ouder & peuters + kleuters



Voor de oudere kinderen hebben we ook gymnastiek, zowel in Oude- als in Nieuwe Pekela



Oude Pekela – maandagmiddag – MFC de Binding

15.45 – 16.45 gymnastiek groep 3 t/m 5



Nieuwe Pekela – dinsdagmiddag – sporthal de Spil

15.45 – 16.30 gymnastiek 5 t/m 7 jaar

16.30 – 17.15 gymnastiek vanaf 8 jaar



https://www.svdynamica.nl/index.php?page=Nijntje&sid=1



Ingezonden door: Liesbeth Jonker

Secretaris SV Dynamica