Waar een klein dorp groot in kan zijn: Team Wens Marathon brengt nu al ruim 35.000 euro in het laadje

WEDDE – Vandaag vond in Wedde de Team Wens Marathon plaats, een wandel- en hardloopevenement door de natuur van Westerwolde. De opbrengst van het evenement komt volledig ten goede aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland.

Het evenement, met daaraan gekoppeld het goede doel, is bedacht door Johannes Houwen uit Wedde, die het werk van de stichting van dichtbij meegemaakt heeft. De organisatie bestaat verder uit Dethmer Kupers, Ellen Paap en Wendela Drenth en een groot aantal vrijwilligers en sponsoren.

De meer dan 300 deelnemers konden kiezen uit wandelen of hardlopen over 5, 10 of 21 kilometer. De drie routes waren zo uitgezet dat de mooie Oost-Groninger natuur van Westerwolde tussen Wedde en Smeerling ervaren kan worden. Alle deelnemers droegen een sportshirt met de logo’s van de Wensambulance en Team Wens Marathon. Bij de start kregen de deelnemers een rugtasje met onder andere drinken en versnaperingen voor onderweg mee. Daarnaast stonden langs de routes verzorgingsposten waar de deelnemers hun waterfles konden vullen.

Het evenement werd vanmorgen vanaf het dorpsplein aan de Schoolstraat in Wedde, officieel door wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde geopend. Rond het plein was volop gelegenheid om de deelnemers en hun aanhang van een natje en een droogje te voorzien. Streetband de klinkers uit Winschoten en Folkband FATH uit ter Apel zorgden op het plein voor de muzikale omlijsting. Uiteraard was er een team van de Wensambulance met de ambulanceaanwezig om inzicht te geven in het werk wat ze doen.

Aan het eind van de middag werd de tussenstand van de donatie voor de Wensambulance bekend gemaakt. Dit is 35.143,00 euro. In de tweede week van september wordt het totale eindbedrag aan de Wensambulance gedoneerd.

Hieronder de foto’s van de start

Foto’s: Westerwolde Drone en Mazzelmoaze