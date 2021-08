Westerwolde boekt eerste zege in oefencampagne

NIEUWE PEKELA – Zondagmiddag 29 augustus speelde Westerwolde haar laatste oefenwedstrijd als voorbereiding op de nieuwe competitie tegen vierdeklasser PJC uit Nieuwe Pekela. Na negentig minuten voetbal onder prima leiding van scheidsrechter Klinkhamer uit Veendam stond er een 3 – 1 overwinning voor de Vlagtwedders op het scorebord. Een mooie overwinning die vooral gelet op het aantal scoringskansen eigenlijk nog iets hoger had kunnen en moeten uitvallen. Maar de zure nasmaak van de grote nederlaag vorige week tegen ASVB werd door deze zege wel enigszins weggepoetst.



Van meet af aan was Westerwolde de bovenliggende partij, hetgeen met name in de eerste helft tot legio kansen leidde. Maar door merendeel onzorgvuldige afronding van de vele doelrijpe mogelijkheden die werden gecreëerd en door vaak goed handelend optreden van keeper Walters van PJC, bleef de teller bij twee doelpunten voor Westerwolde steken. En doordat PJC vlak voor rust ook nog het net achter doelman Bergman van Westerwolde wist te vinden, gingen beide ploegen dan ook met een 2 – 1 ruststand naar de thee. De doelpunten voor Westerwolde werden gescoord door Sander van Hoorn en Joan Solano.



In de tweede helft ongeveer hetzelfde spelbeeld als in het eerste bedrijf, maar ook nu lukte het Westerwolde niet de verkregen kansen in doelpunten om te zetten. Toch wist het team van trainer Streuding de voorsprong en dus eindstand nog met één doelpunt uit te breiden. Wel had het daarbij een klein beetje hulp van de goalie van PJC nodig. Een schot van nieuwbakken spits Sander van Hoorn verdween enigszins gelukkig via de handen van de doelman tegen de touwen van de thuisploeg.

Of Westerwolde gereed is voor de de komende drie weken te spelen bekercompetitie tegen respectievelijk MOVV, Muntendam en THOS, is na drie oefenwedstrijden nog niet geheel duidelijk. Wel is helder dat er enige vooruitgang valt te bespeuren in de spelopvatting van de Vlagtwedders. Enige zorg lijkt voorlopig het zorgvuldiger moeten omgaan met het benutten van de kansen die er, mede door de snelheid die in het team zit, in iedere wedstrijd wel weer ontstaan.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Rudolf Riks (C) – Merill Wakker – Frank Riks – Arjen Heidekamp – Lars van Ravenhorst – Kevin v.d. Laan – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joan Solano

Wisselspelers: Merijn te Velde – Thorben Hulsman – Tex van Kalmthout



Scheidsrechter: dhr. Klinkhamer

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 60

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing