Gerrie Koster nieuwe trainer tweede selectie Onstwedder Boys

ONSTWEDDE – De 64-jarige Gerrie Koster uit Vlagtwedde is komend seizoen de nieuwe trainer van de tweede selectie van Onstwedder Boys. Dat maakt voorzitter René Jonker bekend namens het bestuur van de Onstwedder voetbalvereniging.

Koster, die sinds enkele weken in Vlagtwedde woont, is een door de wol geverfde trainer in het Groninger amateurvoetbal. Hij was onder meer hoofdtrainer van VV Middelstum, De Pelikanen, SIOS, Poolster en De Fivel. De laatste tien jaar woonde Koster in Appingedam, waar hij bij de plaatselijke trots De Pelikanen diverse teams trainde en coachte, onder meer de dames.

Koster groeide op in Stadskanaal en speelde in zijn jeugd bij SJS. Wat weinigen weten: hij was zelfs nog een seizoen spelend lid van Onstwedder Boys. Vanwege een nieuwe baan kwam hij destijds echter nauwelijks toen aan het spelen in oranje tricot.

Koster kent Onstwedder Boys vooral als tegenstander van de clubs die hij trainde. “Ik heb al vele jaren een goed gevoel bij die club. René Jonker benaderde mij, er volgde een goed gesprek met een positieve uitkomst. Inmiddels heb ik mijn eerste trainingen erop zitten en ik voel me al helemaal thuis op sportpark De Boskamp.”

Ook Jonker is blij met de aanstelling van de nieuwe trainer: “Na een open en plezierig gesprek waren we het snel eens. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Koster goed past bij onze club. Hij heeft zeker de bagage om onze jongens te motiveren en beter te maken. Zijn motivatie, prettige persoonlijkheid en ervaring passen prima bij de ambities van Onstwedder Boys.”

Ingezonden