Gratis computercursus in Bibliotheek Veendam: Klik&Tik

VEENDAM – Heb je geen of heel weinig kennis en ervaring met de computer en/of internet? Dan is de cursus Klik&Tik iets voor jou. Deze gratis cursus wordt vanaf dinsdag 7 september weer wekelijks gegeven in Bibliotheek Veendam.

Je kan via de computer en op internet steeds meer regelen. Heel handig, maar juist lastig als je hier weinig ervaring mee hebt. Met de cursus Klik&Tik leer je de eerste stappen van werken met computers en internet.

Cursus Klik&Tik

Klik&Tik is een digitaal oefenprogramma. Je leert bijvoorbeeld zoeken met een zoekmachine, digitale formulieren invullen, e-mailen en programma’s downloaden. De cursus bestaat uit vier onderdelen, die je achter elkaar of los van elkaar kan volgen.

Biblionet Groningen biedt Klik&Tik aan als een doorlopende cursus, waarbij deelnemers op ieder moment kunnen starten. De gratis cursus in Bibliotheek Veendam vindt plaats op dinsdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Aanmelden kan in de bibliotheek of via www.biblionetgroningen.nl/klikentik. Na aanmelding krijg je een bevestiging en informatie over wanneer je van start kan gaan met de cursus.

