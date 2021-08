Groot onderhoud aan de A7 tussen Scheemda en knooppunt Zuidbroek

A7, ZUIDBROEK, SCHEEMDA – Rijkswaterstaat voert in de maanden augustus en september grootschalig onderhoud uit aan de A7 tussen knooppunt Zuidbroek en Scheemda. Als gevolg van de werkzaamheden was de rijbaan in de richting van Scheemda volledig gestremd geweest van half augustus tot eind augustus. Aansluitend is de rijbaan van Scheemda richting knooppunt Zuidbroek volledig gestremd van begin september tot eind september. Het verkeer wordt in beide richtingen over de andere rijbaan geleid. Weggebruikers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

Afsluitingsperiodes

De werkzaamheden vinden plaats van woensdag 11 augustus tot donderdagochtend 30 september. Gedurende deze periode zijn de volgende afsluitingen voorzien:

Toe- en afritten Zuidbroek – Scheemda:

Toerit Zuidbroek (43) vanuit de richting Hoogezand: op woensdag 29 september kortdurende afsluiting overdag buiten de spits;



Toe- en afritten knooppunt Zuidbroek:

De toerit van de N33 vanuit de richting Veendam naar de verbindingsweg A7 in de richting van Winschoten: van maandagavond 6 september 22:00 uur tot dinsdagochtend 7 september 06:00 uur; van donderdagavond 16 september 22:00 uur tot vrijdagochtend 17 september 06:00 uur; van woensdagavond 29 september 22:00 uur tot donderdagochtend 30 september 06:00 uur;

De toerit van de N33 vanuit de richting Siddeburen naar de verbindingsweg A7 in de richting van Winschoten: van maandagavond 6 september 22:00 uur tot dinsdagochtend 7 september 06:00 uur; van donderdagavond 16 september 22:00 uur tot vrijdagochtend 17 september 06:00 uur; van woensdagavond 29 september 22:00 uur tot donderdagochtend 30 september 06:00 uur;



Verzorgingsplaatsen Roode Til en Meedenertol:

Verzorgingsplaats Roode Til: van woensdagavond 8 september 18:00 uur tot donderdagochtend 16 september 06:30 uur; op donderdag 30 september kortdurende afsluiting overdag buiten de spits;

Verzorgingsplaats Meedenertol: van maandagavond 6 september 18:00 uur tot vrijdagochtend 17 september 07:30 uur van woensdagavond 25 augustus 21:00 uur tot zondagochtend 29 augustus 06:00 uur; van woensdagavond 22 september 22:00 uur tot donderdagochtend 23 september 06:00 uur; van woensdagavond 29 september 22:00 uur tot donderdagochtend 30 september 06:00 uur



Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes. Weggebruikers die willen tanken of pauzeren op verzorgingsplaats Roode Til of Meedenertol worden doorgestuurd naar de volgende verzorgingsplaats.

Onderhoudswerkzaamheden

De auto- en snelwegen in Nederland zijn van een goede kwaliteit. Om dit zo te houden voert Rijkswaterstaat beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl of www.vanAnaarBeter.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002.

