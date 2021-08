Het Groninger Landschap opent de deuren tijdens de Open Monumentendagen

PROVINCIE GRONINGEN – Op zaterdag 11 en zondag 12 september staan de nationale Open Monumentendagen op de agenda. Tijdens deze editie staat het thema ‘Mijn monument is jouw monument’ centraal. Ook Het Groninger Landschap opent op 11 en 12 september de deuren van verscheidene monumenten, zoals molens, borgen en andere bijzondere locaties in de provincie.

Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 11 en zondag 12 september opent Het Groninger Landschap de deuren van molens, borgen en andere bijzondere locaties in de provincie. De pas gerenoveerde boerderij De Haver aan het Boterdiep in Onderdendam is beide dagen te bezoeken. Bij de geopende erfgoedlocaties zijn medewerkers en/of vrijwilligers van Het Groninger Landschap aanwezig om te vertellen over het erfgoed.

Open Monumentendag 11 september 2021

Coendersborg, Nuis 13.30 – 17.00

Ennemaborg, Midwolda 12.00 – 17.00

Eendenkooi Nieuw Onrust, Hornhuizen 10.00 – 16.00

Boerderij De Haver, Onderdendam 11.00 – 17.00

Plaats Melkema, Huizinge 11.00 – 17.00

Borg en tuin Welgelegen, Sappemeer 10.00 – 17.00

Molen De Hoop , Middelstum 13.00 – 17.00

Molen De Stormvogel, Loppersum 10.00 – 16.00

Molen De Leeuw, Zeerijp 10.00 – 16.00

Molen De Onderneming, Vierhuizen 13.30 – 16.30

Nieberter Molen, Niebert 10.00 – 17.00

Molen Hollands Welvaart, Mensingeweer 11.00 – 17.00

Molen Germania, Thesinge 10.00 – 16.00

Molen Bovenrijge, Ten Boer 09.00 – 12.30

Molen FRAM, Woltersum 11.00 – 17.00

De Widde Meuln, Ten Boer 13.00 – 17.00

Molen De Lelie, Eenrum 10.00 – 17.00

Open Monumentendag 12 september 2021

Coendersborg, Nuis 13.30 – 17.00

Ennemaborg, Midwolda 12.00 – 17.00

Luchtwachttoren, Warfhuizen 14.00 – 16.00

Boerderij De Haver, Onderdendam 11.00 – 17.00

Plaats Melkema, Huizinge 11.00 – 17.00

Molen De Hoop , Middelstum 13.00 – 17.00

Molen De Stormvogel, Loppersum 13.00 – 16.00

Molen De Onderneming, Vierhuizen 13.30 – 16.30

Molen Hollands Welvaart, Mensingeweer 11.00 – 17.00

Molen FRAM, Woltersum 14.00 – 17.00

Let op: openingstijden van de molens zijn indicatief. De molen is geopend als de wieken draaien of als de vlag uithangt. De rijksmonumentale boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, niet geopend tijdens de Open Monumentendagen.

